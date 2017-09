Secret Story 11 : Qui est Bryan, le Don Juan du campus ?

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Bryan va faire son entrée dans le campus des secrets. Stratège et compétiteur, il ne passera pas inaperçu dans le jeu.

Bryan risque de faire tourner bien des têtes dans le Campus des secrets. Du haut de ses 20 ans, le jeune homme se qualifie de séducteur et sait ce qu’il veut dans la vie. Cet étudiant en management qui vit à Los Angeles, aime profiter de la vie et des belles choses. Son passe-temps favori ? Les filles et les boîtes de nuit.

Si Bryan peut souvent paraître arrogant, il reste toutefois un garçon sensible doté d’une personnalité attachante. D’ailleurs, il est très proche de sa famille et notamment de son père et de son frère. Ensemble, il forme un véritable trio.

Dans le jeu, Bryan sera un joueur de taille pour les autres candidats. Sa forte personnalité lui permettra sans doute de se faire une place de choix malgré son jeune âge. Pour s’imposer face aux autres habitants, ce stratège hors pair devra user de nombreuses tactiques... Compétiteur, il rejoint l’aventure Secret Story pour la remporter !