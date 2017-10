Secret Story 11 : Bryan éliminé, il offre un dernier cadeau à Jordan

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Lors de l’Hebdo du Jeudi 19 octobre, c’est Bryan qui a été éliminé de la Maison des Secrets face à Kamila, Jordan et Barbara. « Ici La Voix. Bryan, l’aventure Secret Story 11 s’arrête malheureusement pour toi ce soir mais La Voix est fière d’avoir accueilli un étudiant aussi joueur, aussi flou, aussi showman et compétitif au sein du Campus des Secrets ». Quelques instants à peine après l’annonce du résultat, Mister Buzzs’est confié en exclusivité à Christophe Beaugrand pour MyTF1. L’occasion, entre autres, d’attribuer un privilège au candidat de son choix.

Avant de faire ses adieux au plus américain des étudiants du campus, La Voix a en effet décidé de donner la possibilité à Bryan de gâter l’un de ses petits camarades. Ainsi, il peut choisir qui de Noré ou Jordan, aura le pouvoir de prélever 5000 euros dans la cagnotte de l’habitant de son choix. Sans hésitation, le dernier sortant répond Jordan ! « Si je pouvais prendre de mon compte et lui envoyer tu vois, ça aurait été plus simple. J’aurai envoyé 100 000, » répond Bryan à Christophe Beaugrand qui a juré de montrer la vidéo de sa promesse à Jordan lors de sa sortie.

(Re)Découvrez la réaction de Bryan à l’annonce du secret de Barbara, qui est : « Mon destin est lié à celui d’un autre habitant » en l’occurrence le sien :