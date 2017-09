Secret Story 11 : Bryan est dans le flou, que doit-il faire ?

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Vous vous demandez where is Bryan ? Eh bien, lui aussi ! Car depuis l'Hebdo de jeudi soir, Bryan est totalement perdu. Il faut dire que La Voix, plus inspirée que jamais, a concocté au candidat une énorme supercherie. Lors de l'Hebdo, elle lui a fait croire que son visage avait été flouté depuis le début de Secret Story 11 et qu'il n'était jamais passé à l'écran. Bryan est le premier candidat flou, les téléspectateurs ne savent donc absolument pas qui il est. La Voix a ensuite mis le jeune homme face à un difficile dilemme. Il peut soit décider de rester dans la Maison des Secrets mais il continuera alors à être flouté. Le public ne découvrira son visage que s'il arrive en finale. S'il est éliminé avant, il sortira en catimini et personne ne saura jamais qui il est. Bryan préfère un accueil de star et que tout le monde connaisse enfin son visage ? C'est possible. Mais pour cela, le candidat doit accepter de quitter l'aventure cette semaine.



Bryan, qui ne se doute absolument pas que tout cela est une supercherie, a bien du mal à digérer la nouvelle. Après le choc initial, le candidat a réalisé que malgré tous ses efforts pour se faire remarquer depuis le début de Secret Story 11, personne ne l'a vu, jamais. « Un mec superficiel comme moi qui est dans la fame et la célébrité à la L.A…. c'est pas facile à accepter ». Bryan ne sait pas quoi faire. Doit-il prendre le risque de continuer Secret Story 11, quitte à disparaître dans l'anonymat s'il est éliminé avant la finale ? Ou doit-il sacrifier son aventure pour profiter de son quart d'heure de gloire ? Heureusement, Tanya arrive à la rescousse et tente de jouer les sages pour aider Bryan à prendre sa décision.



Que décidera Bryan ? Va-t-il accepter de quitter la Maison des Secrets pour être enfin vu ?