Secret Story 11 : Bryan, en guerre contre les filles

La vérité, rien que la vérité ! Les garçons sont sur la sellette cette semaine et l'un d'entre eux quittera définitivement le Campus des Secrets jeudi soir, au terme de la deuxième Hebdo de Secret Story 11. Pour plaider leur cause, La Voix propose une Soirée Confidences exceptionnelle, où les filles prennent la parole. Chacune leur tour, elles pourront en effet révéler les qualités et les défauts de chacun. Leurs différentes remarques aideront ainsi les garçons à mettre leurs points forts en valeur, à améliorer leurs points faibles et, au mieux, à échapper à la nomination si ces derniers parviennent à les amadouer. Mais c'est peine perdue pour Bryan, le jeune homme serait trop « prétentieux » pour Barbara, Charlène et Julie. La mèche est allumée, il fulmine.

« Je ne l'accepte pas, je le dis clairement ! » s'énerve-t-il. Néanmoins, quelques minutes plus tard, après s'être calmé, Bryan s'isole avec Charlène pour mettre les choses à plat. « Une personne, je veux bien ! Mais c'est tout le monde ! » explique-t-il, vexé. Charlène essaie d'arrondir les angles, mais Bryan reste camper sur ses positions. Il préférera même dîner loin des autres. Cela ne l'aidera certainement pas à redorer son image…

