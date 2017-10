Secret Story 11 : Bryan nominé d'office emporte Barbara dans sa chute !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Bryan est allé trop loin en dévoilant de lourds indices sur son secret aux Habitants. La Voix a donc tenu à lui infliger une sanction en le nominant d'office la semaine prochaine et en lui retirant la totalité de sa cagnotte.

La prochaine fois, Bryan tournera sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. En effet, l'ancien candidat flou a dévoilé des indices très importants sur son secret devant tous les habitants du Campus. Résultat, la Voix a décidé de frapper fort en lui infligeant une punition digne de sa faute : Bryan est nominé d'office la semaine prochaine et il perd l'intégralité de l'argent qu'il gardait précieusement dans sa cagnotte. Un coup dur pour le jeune homme qui a emporté Barbara dans sa chute... Pour rappel, la jolie blonde a pour secret "Mon destin est lié à celui d'un Habitant de la Maison" et cet autre candidat n'est autre que Bryan !

Si Bryan n'a pas su rester discret sur son secret, c'est parce qu'il était blessé. Très soucieux de son image, il n'a pas beaucoup apprécié lorsque Cassandre lui a annoncé de but en blanc qu'il n'était pas très aimé des téléspectateurs. "Je suis blindé ! Je sais comment les Français pensent et ils sont jaloux !" a-t-il notamment dévoilé au beau milieu du salon. Vexé par les mots de la nouvelle candidate, en a beaucoup trop dit et risque de regretter d'être allé jusque-là.



Une séquence à voir ou à revoir dans le player ci-dessus.