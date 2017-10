Secret Story 11 - Bryan pète un plomb et clashe Benjamin

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Bryan ne rigole pas avec certaines choses ! Gros dormeur, le jeune homme n'aime ainsi pas qu'on vienne le chatouiller quand il se repose. Et gare à celui qui oserait déranger son sommeil. Benjamin vient de le découvrir à ses dépens. La veille, le petit nouveau s'est fait bizuter par les garçons du Campus des Secrets. Et c'est Bryan qui lui a donné le plus de fil à retordre. Mr Showtime a fait le show en corsant un verre d'eau avec de l'huile avant de le tendre à Benjamin, qui s'est fait prendre comme un bleu. Et parce qu'apparemment, pour Bryan, les meilleures blagues sont les plus longues, il est ensuite revenu à la charge en proposant un thé piégé à son nouveau colocataire. Sur le coup, Benjamin n'a pas répliqué mais, c'est bien connu, la vengeance est un plat qui se mange froid.



Benjamin a attendu son heure pour mieux surprendre Bryan avec sa revanche. Et son heure, c'est l'heure du réveil ! Alors qu'une partie de la Maison des Secrets est encore assoupie, le petit nouveau saisit une poêle dans la cuisine et va réveiller un Bryan endormi en frappant dessus avec une cuillère en bois. Mal lui en a pris ! Ce réveil en fanfare ne le fait absolument pas rire. Et c'est surtout la boule de nerf qui sommeille en Bryan que Benjamin a réveillé. Hors de lui, le milliardaire saute de son lit et s'en prend à son camarade. Pour qui se prend-t-il ? Comment ose-t-il venir le réveiller ainsi ? Bryan joue les caïds mais Benjamin ne se laisse absolument pas faire. Les deux candidats sont à cran et le ton monte très haut et très fort. Un gros clash qui sera suivi par une nouvelle dispute encore plus grosse. Entre Benjamin et Bryan, c'est la guerre.



> Retrouvez les images du second clash entre Bryan et Benjamin.