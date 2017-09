Secret Story 11 : Bryan piégé par les Habitants !

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Au bout de 11 saisons de Secret story, il y a une règle que les Habitants auraient dû apprendre par coeur avant d'intégrer l'aventure. En effet, dans la Maison des Secrets, il faut se méfier des apparences et même de bien plus : il ne faut faire confiance à personne, surtout quand on doit cohabiter avec 14 joueurs. Bryan va bien vite le comprendre.



Alors qu'il déguste un bon gâteau au chocolat avec ses camarades, le jeune homme est appelé au Confessionnal. Pendant son absence, Jordan, toujours aussi facétieux, décide de faire une petite blague à son camarade. Il entreprend ainsi de mettre du sel sur sa petite cuillère. Mais les petits grains blancs sont quand même très visibles… Alors Noré a l'idée de recouvrir ces derniers par un morceau de gâteau au chocolat. Cependant, Jordan n'est pas convaincu que Bryan se laisse ainsi berner. Et pourtant…



A son retour, le jeune homme qui habite à Los Angeles, n'y voit que du feu ! Il enfourne sa cuilère dans la bouche et ses camarades éclatent de rire en découvrant sa tête. Et pour cause, Bryan vient d'avaler une bouchée de gâteau au chocolat avec une bonne dose de sel. Heureusement, Bryan est beau joueur et préfère rire de cette bonne blague avec les autres Habitants. Sans rancune donc !



