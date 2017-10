Secret Story 11 : Bryan, plus que "down"... La Voix a un cadeau (empoisonné) pour lui

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Depuis près d’une semaine, Bryan est victime d’une grosse supercherie. En effet, la Voix lui fait croire qu’il est le candidat flou et que personne n’a jamais vu son visage ni entendu le timbre de sa voix depuis le début de l’aventure. Une proposition s’il veut qu’on découvre son identité : quitter la Maison des Secrets où aller en finale. Après le faux sondage qui incitait le jeune homme à partir, Bryan a le droit à un message personnalisé… de son frère.



S’il était « down », le message va lui faire encore plus descendre encore plus bas dans l’échelle du « sum ». Le visage du frère est flouté, histoire que la supercherie soit totale. « T’as été génial, mais tout le monde veut savoir qui tu es. S’il te plaît Bryan, sors de cette maison, rentre à Los Angeles », déclare le jeune homme alors que Bryan est dans la « forêt mystérieuse ».



Le message touche évidemment Bryan. Et, il semble avoir un écho très fort puisque lorsqu’il rejoint le reste des Habitants dans le salon, il annonce : « je crois que je vais me barrer ». Noré, Benoît et Jordan tentent de le raisonner. Mais visiblement, le Van Damme de la Maison des Secrets a pris sa décision.