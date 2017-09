Secret Story 11 : Bryan pourrait-il trahir Laura ?

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Comme souvent dans Secret Story, les clashs ont tendance à provoquer de nombreux remous dans la Maison et à redessiner les affinités parmi les Habitants. Et les deux énormes disputes qui ont opposé Laura et Kamila ne font pas exception à la règle. Ainsi Bryan ne sait plus sur quel pied danser. Très proche de Laura depuis le début de cette 11e saison de Secret Story, le jeune homme originaire de Los Angeles se retrouve déchiré entre sa camarade et Kamila qu'il apprécie également.



Et alors que les nominations garçons ont lieu ce mardi, Bryan semble appréhender le résultat. Il a sans doute peur que son amitié avec Laura lui porte préjudice. Il décide donc d'avoir une discussion avec Kamila pour la rassurer sur son soutien. La jolie Marseillaise en profite alors pour le mettre en garde contre Laura. Elle lui déclare ainsi que si elle partage vraiment un secret en commun avec Alain, elle fera tout pour le protéger au détriment de Bryan. Visiblement convaincu par les arguments de sa camarade, le jeune homme semble vouloir dire qu'il est prêt à trahir la jolie brune en lui affirmant qu'après avoir pris la température, tout le clan de Kamila désire le mettre dans le sas.



D'ailleurs, quelques minutes plus tard, il décide de mettre sa manœuvre à exécution avec Laura. Sauf que contrairement à Kamila, la jolie brune ne semble pas vouloir forcément rallier son camarade. Elle le sait tiraillé et respecte le fait qu'il ne veuille pas prendre parti entre les deux jeunes femmes. Si seulement elle savait … Bryan va-t-il réellement trahir Laura ? Affaire à suivre...

>>> Retrouvez Bryan semblant sceller un pacte avec Kamila dans la vidéo ci-dessus :