Secret Story 11 : Bryan s'explique avec Cassandre sur le plateau du Debrief

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Après seulement deux semaines d’aventure, Cassandre a été éliminée de l’aventure Secret Story. Malgré son fort caractère, la jolie brune n’a pas réussi à s’imposer au sein du Campus. Ainsi, elle a dû quitter le jeu. Ce vendredi, la jeune femme était invitée sur le plateau du Debrief pour revenir sur son aventure. Et Christophe Beaugrand avait réuni Cassandre et Bryan pour qu’ils règlent leurs comptes.





Bryan a alors rejoint l’habitante pour s’expliquer avec elle. Le millionnaire en veut beaucoup à la jeune femme qu’il considère responsable de son départ : "Je suis allé la voir hier soir. J’ai tenu ma parole", a-t-il lâché. Et d’ajouter : "Je t’en veux parce qu’à cette heure-ci je suis dehors. Tu m’as titillé et je me suis senti blessé. Et c’est pour ça que j’ai été nominé et j’ai été éliminé. Tu as fait beaucoup d’erreur." De son côté, Cassandre a essayé de se justifier : "Tu ne m’as rien dit. En plus, je vois que tu m’as critiqué sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas pourquoi tu ne me l’as pas dit." Ensuite, Cassandre a eu le droit à un véritable tribunal sur le plateau devant une Leila plutôt remontée. Alors Cassandre a-t-elle été trop cash avec les habitants ?

Découvrez la vidéo dans laquelle Cassandre revient sur son aventure :