Secret Story 11 : Bryan sanctionné et nominé, l'arrivée de Benjamin… le résumé de la journée du 13 octobre

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Suite au prime de jeudi, de nombreux rebondissements ont émaillé la vie des Habitants au sein de la Maison des Secrets. Ainsi Barbara et Jordan se sont de nouveau affrontés. Cassandre s'est attirée les foudres de Barbara. Bryan a été sanctionné par la Voix et Benjamin a fait son entrée dans la Maison.

Lors du précédent prime, un événement historique s'est déroulé dans Secret Story. En effet, pour la première fois de l'histoire du jeu, trois nouveaux candidats ont intégré la Maison des Secrets en cours d'aventure. Mais si Cassandre a rencontré les Habitants, Benjamin et Shirley ont, eux, rejoint Charlène dans la Maison des Nouveaux.



Le lien rompu entre Barbara et Jordan



Mais lors du prime, un autre rebondissement a provoqué un nouveau clash entre Jordan et Barbara. En effet, la Voix a proposé à Barbara un nouveau dilemme via le Téléphone Rouge. Soit elle acceptait d'être nominée d'office, soit elle désignait un autre candidat. Or elle a choisi de se venger de Jordan qui l'a nominée la semaine dernière. A l'issue de l'émission, le jeune Ch'ti a voulu avoir une explication auprès de sa camarade mais cette dernière a refusé d'en discuter. Et alors que celui-ci insistait, Barbara a haussé le ton.



La sanction de Bryan



Un événement inattendu a boulversé la vie des Habitants en ce vendredi 13. Un Habitant a failli aux commandements de la Voix. Ce dernier a en effet révélé de graves indices sur son secret, ce qui a forcé la Voix a sévir. Et ce dernier Habitant n'est autre que Bryan. Celui-ci a déclaré à plusieurs reprises à quel point il était riche. La voix a donc décidé de le sanctionner en le nominant d'office pour la semaine prochaine. Ce qui va également entraîner la nomination de Barbara qui a lié son destin au jeune homme au début de l'émission. Mais ça, les Habitants l'ignorent encore…



L'entrée de Benjamin



Lors du prime, trois nouveaux Habitants ont intégré la Maison des Secrets. Cassandre a rejoint le reste des Habitants tandis que Benjamin et Shirley sont allés dans la Maison des Nouveaux où se trouve également Charlène. Mais après seulement une nuit passée dans cette pièce secrète, Benjamin fait à son tour son entrée dans la Maison.



