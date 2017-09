Secret Story 11 : C'est chaud… Laura clashe Charlène !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Lundi soir, une nouvelle Soirée Confidences a eu lieu, les Habitants pouvaient se poser toutes les questions qu'ils souhaitaient. Certaines sont mal passées… Le ton monte entre Charlène et Laura !

Toutes les questions qui nous passent par la tête sont-elles bonnes à poser ? Une chose est sûre, dans Secret Story 11, ce n'est certainement pas le cas ! Laura en a fait l'amère expérience. En effet, lundi soir, veille des nominations, une nouvelle Soirée Confidences a eu lieu. À cette occasion, les Habitants pouvaient se poser toutes les questions qu'ils désiraient et ce, à l'aide d'un simple petit bout de papier. Une règle qui n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde, à savoir Laura. Sachant pertinemment qu'elle n'est pas en odeur de sainteté au sein de la Maison des Secrets ces derniers temps, elle n'a plus rien à perdre. Elle demande donc tout haut ce qu'elle a toujours pensé tout bas. Dans son viseur : Charlène et Kamila. Sa question, qui cache cependant une affirmation, est la suivante : « Ça te fait quoi d'être le sac à main de Kamila ? »

Dans un premier temps, Charlène le prend avec humour mais lorsque Laura lui explique les raisons qui l'amènent à soutenir cela, la petite amie de Benoît élève la voix et montre qu'elle aussi a du caractère. « Tu vas faire quoi ? Tu vas m'envoyer ton talon dans la gue*** ? », interroge alors Charlène, en guise d'affront. Laura tombe dans le piège en lui répondant par la positive. « Tu vas peut-être être la première blonde à atterrir sur la Lune », ajoute la brune au tempérament controversé. « T'inquiète pas, les pieds, je les ai bien sur terre » objecte du tac au tac la complice de Kamila. Les Secretistes applaudissent Charlène. Les prochains jours risquent d'être très compliqués pour Laura. Cela n'est jamais facile d'être seule contre tous...

>> À (re)voir : Kamila et Laura en remettent une couche lors de la Soirée Confidences. La séquence est juste ci-dessous. Regardez !