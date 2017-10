Secret Story 11 : C'est tendu entre Cassandre et Barbara

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Lors de l'Hebdo de ce jeudi 12 octobre, Cassandre, une nouvelle candidate, a intégré la Maison des Secrets. La brune a très vite été mise dans le bain puisque, quelques minutes après son arrivée, elle a été confrontée à un dilemme de taille : elle devait en effet offrir 10 000 euros à l'un des Habitants et une banqueroute à un autre. Promptement, sans trop réfléchir et pensant au jeu avant tout, Cassandre a choisi de garnir la cagnotte de Kamila, plus qu'heureuse de ce geste. Et, malheureusement, à côté de cela, Barbara écope d'une banqueroute. La jolie blonde au tie and dye doré ne comprend guère la décision de sa nouvelle colocataire. Voyant sa mine déconfite, Cassandre décide dès lors de crever l'abcès, elle indique à Barbara qu'elle lui expliquera seule à seule les raisons qui l'ont poussée à faire ce choix.

« On va parler après si tu veux, ne m'agresse pas ! » lance Cassandre face à une Barbara qui temporise sa réaction. « Ce n'est pas contre toi, tu as sûrement tes raisons », explique alors posément celle qui passera les prochaines 48 heures reliée à Benoît suite au choix de Charlène – un indice sur son secret (le titre « Je t'aime » de Lara Fabian) risquait d'être dévoilé si elle n'acceptait pas de voir son chéri de nouveau lié à Barbara. Avant d'ajouter néanmoins : « Je pense avoir le droit d'être un peu vexée et, surtout, d'avoir peur. » Cassandre et Barbara parviendront-elles à s'entendre ? Leur rencontre n'a, en tout cas, pas démarré du bon pied.

