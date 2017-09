Secret Story 11 : Ca chauffe entre Barbara et Tanya

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

Le Campus des Secrets n'a jamais aussi bien porté son nom. Mardi soir, les Habitants sont en effet retournés à l'école. Littéralement, puisque la Voix leur avait préparé une soirée exceptionnelle façon fac américaine. Tenues de pom-pom girl pour les filles et de footballeur américain pour les garçons, fanions et drapeaux des USA pour décorer le jardin : les candidats ont, le temps d'une nuit, été transportés de l'autre côté de l'Atlantique. On se serait aussi cru de nouveau à la fac, voire carrément au collège pour d'autres raisons. La soirée a en effet été émaillée de bisbilles de cour de récréation entre les filles. La raison de ces querelles : les garçons évidemment ! Alain plus précisément…



Dans le cadre d'une mission exceptionnelle, Tanya et Alain doivent faire croire aux autres Habitants qu'ils ont eu un coup de coeur l'un pour l'autre. Le hic, c'est que Barbara a, elle, vraiment craqué pour Alain. Et la jolie blonde a voulu profiter de la soirée campus américain pour faire comprendre au jeune homme qu'il lui plaisait. Pour que ce soit bien clair, elle lui a même dessiné un coeur sur la peau. Sauf que Tanya est passée par là ! Elle a effacé le coeur de Barbara et en a dessiné un autre par-dessus. Un geste qui a mis la jolie blonde hors d'elle. Barbara se plaint immédiatement à Julie et explique qu'elle ne supporte plus Tanya. Compatissante, cette dernière lui promet alors qu'elles se vengeront. Mais cela ne suffit pas à calmer Barbara qui file ensuite vider son sac auprès de Kamila. La jolie blonde semble avoir bien du mal à digérer d'avoir une rivale dans sa course pour gagner l'affection d'Alain.



Une guerre va-t-elle éclater dans la Maison des Secrets entre les filles pour les beaux yeux d'Alain ?