Secret Story 11 : ça dégénère entre Makao et Noré

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

L'ambiance dans la Maison des Secrets est électrique en ce moment. Les tensions sont grandes et les clash se multiplient, après Tanya et Barbara, Laura et Kamila, Barbara et Bryan, c'est au tour de Makao et Noré de hausser le ton.

Le point de départ était le "Secret Dancefloor", un jeu organisé par La Voix qui permet au gagnant de recevoir des nouvelles de leurs proches. Les Habitants doivent se rendre à reculons dans une pièce désignée par une sonnerie pour danser. Le dernier à atteindre la pièce est éliminé et il nomme un candidat qui sera lui aussi éliminé. Noré n'a pas réussi à atteindre le cellier à temps. Résultat, il sort du jeu et nomme Makao pour tomber avec lui.

L'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron n'apprécie guère de perdre et le fait savoir. Noré, lui, n'apprécie pas le comportement de Makao qu'il juge irrespectueux. Le géant du Campus sifflait et taper des pieds. Le marie de Kamila estime qu'il déconcentre les personnes encore en compétition. Le ton monte entre les deux. "Tu manques de respect", lâche Noré, "je suis libre, je fais ce que je veux", clame Makao. La querelle devient un véritable clash et les autres habitants regardent la scène, médusés. Alain prend la défense de Makao, et assure qu'il ne gêne en rien le "Secret Dancefloor". Mais, Noré s'obstine, Makao aussi. La guerre semble définitivement déclarée entre les deux hommes.