Secret Story 11 : Ça y est, Laura a buzzé Noré et Kamila !

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Ca y est ! C'est fait : Laura a buzzé le secret de Noré et Kamila. Elle pense qu'ils sont en couple et mariés.

Laura avait le buzz qui lui démangeait. Elle est enfin passée à l’acte. Après la découverte de l’indice « <em>dragées</em>» surNoré, la belle brune a décidé de se rendre au confessionnal pour buzzer le secret de Noré et de Kamila. Elle avait des doutes sur la relation qui unit les deux Marseillais. Après avoir travaillé avec Alain et Barbara, Laura n’a plus de doute. Poussée par ses deux alliés, la jeune femme se décide enfin à buzzer avec l’intitulé exact, à savoir que Noré et Kamila sont mariés. Si elle confirme après la confrontation, Laura aura la primeur d’être la première à avoir trouvé un secret.

Pour l’heure, la jeune femme joue la carte de la discrétion pour ne pas se griller. C’est aussi discrètement qu’elle s’est rendue dans le confessionnal. Alain fait monter la tension auprès de Noré et Kamila. Mais ne révèle pas le contenu du buzz pour ne pas griller Laura. Il ne dit pas, par exemple, que Kamila est impliquée dans le buzz. Mais les deux Marseillais ne se démontent pas et sont persuadés qu’ils vont réussir à « emboucaner » la jeune femme. Toutefois, Kamila estime qu’il y a du bon dans ce buzz : « le côté positif c’est de retrouver mon mari et de montrer mon amour au grand jour ».