Secret Story 11 : Ce soir dans la Quotidienne – Barbara seins nus pour Alain

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

La mission faux couple avec Tanya terminée, Barbara et Alain se cherchent de plus en plus. Ils vont bientôt finir par se trouver…

Qu'il est loin le temps où Alain n'avait d'yeux que pour Tanya, bien loin… Aujourd'hui, le bientôt quarantenaire, bien qu'une nouvelle fois missionné par La Voix – il doit faire croire qu'il a été en couple avec Laura avant que Secret Story 11 ne commence –, vit son aventure pleinement, sans prêter attention à ce que pensent les autres, et surtout Tanya. Fraîchement célibataire donc, il peut se rapprocher de Barbara, candidate pour laquelle il a eu un véritable coup de cœur dès les premiers jours passés au sein du Campus des Secrets. En effet, la mission « faux couple » en collaboration avec la Panthère étant terminée, Alain ne se gêne plus et devient davantage tactile avec Barbara : massages, gestes affectueux, etc. Tout y passe !

De son côté, Barbara n'a jamais caché son attirance pour le bel Hidalgo. D'ailleurs, à l'aise avec ce dernier, c'est absolument sans aucune gêne qu'elle se déshabille face à lui. Alors qu'ils sont tous les deux seuls dans la chambre du haut, le temps d'un rapide changement de parure, la jolie jeune femme au tie and dye doré dévoile ses courbes toniques à souhait. Alain fait mine de cacher son visage, mais n'en perd en réalité aucune miette. De plus, lorsque Barbara lui demande de remonter la fermeture éclair de la robe qu'elle vient juste d'enfiler, il ne peut cacher sa joie. Sacrée Barbara, tous les moyens sont bons pour attirer Alain dans ses filets. On en connaît une à qui cela ne va pas plaire… N'est-ce pas Tanya ? Va-t-elle les laisser continuer en ce sens ? Les éléments de réponse sont à découvrir ce soir à partir de 18h20 dans la Quotidienne de Secret Story 11.



