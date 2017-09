Secret Story 11 : Câlins et caresses… Julie et Charles se rapprochent un peu plus

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Que se passe-t-il entre Julie et Charles ? Après s'être disputés dans l'après-midi, les deux Habitants ont finalement décidé de se réconcilier. A la faveur de la nuit, le jeune homme retrouve en effet sa camarade pour un câlin et quelques caresses.

En froid depuis que Charles a émis des doutes sur la sincérité de Julie, on pensait les deux Habitants irréconciliables. Mais dans Secret Story, la vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Les deux camarades ont visiblement décidé d'enterrer la hache de guerre. Alors qu'il s'apprête à aller se coucher, Charles rejoint finalement la belle Julie dans son lit, pour échanger un câlin plein de tendresse. Dans les bras l'un de l'autre, ils échangent quelques messes basses. Julie et Charles seraient-ils en train de s'attacher l'un à l'autre ? En tout cas, la jolie brune en profite même pour caresser les cheveux de son complice.



Il faut dire que Julie et Charles sont, depuis le début de l'aventure, sur la même longueur d'ondes. Unis dès le lancement de Secret Story 11 par une même mission confiée par la Voix, ils se sont vite rapprochés. En effet, ils ont été désignés pour être « Les Voisins » et donc, de ce fait, ils ont accès à la Tour de Contrôle située dans la maison voisine. De là ils peuvent ainsi surveiller les faits et gestes de leurs camarades. Mais attention à ne pas se faire prendre, sous peine de se retrouver dans le Sas. Pour mener à bien leur mission, ils doivent forcément passer beaucoup de temps ensemble pour échafauder de nouvelles stratégies.



De quoi favoriser les rapprochements... Cette complicité naissante entre Julie et Charles peut-elle finalement déboucher sur une véritable relation ? Affaire à suivre...







Redécouvrez ce moment plein de tendresse dans la vidéo ci-dessous :