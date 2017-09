Secret Story 11 : Le Campus des Secrets en mode "Ballroom dancing"

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Pour avoir le privilège et la chance d'obtenir des nouvelles de leurs proches et familles, les Etudiants de Secret Story s'affrontent toute la semaine dans des concours concoctés par la Voix. Et parfois, ces épreuves peuvent être tordues. Exemple : les Habitants doivent, cette fois-ci, danser. Jusque-là, rien de compliqué. Mais, l'épreuve est corsée.

D'abord, les Etudiants ne peuvent pas danser n'importe où. En effet, une sonnerie retentit dans une pièce de la Maison des Secrets. C'est dans cette pièce qu'ils doivent danser et uniquement dans cette pièce. Cela peut-être aussi bien une chambre que la salle de bain. Ensuite, le dernier qui arrive dans la pièce est éliminé du concours. Mais, le soldat ne tombe pas seul car dans sa chute, il nomme un autre Habitant qui est privé de concours.

Enfin, parce que c'est plus drôle de faire compliqué que simple, les Etudiants doivent rejoindre la pièce en marchant à reculons, c'est-à-dire, en arrière. Une fois, toutes les informations assimilées, les Habitants sont prêts à relever le défi du Secret Dancefloor de La Voix et peuvent transformer la Maison des Secrets en Ballroom Dancing gigantesque. Tanya est la première à être éliminée puisqu'elle est arrivée en dernier dans la chambre du haut. Et elle ne perd pas seule, puisqu'elle décide de mettre fin au jeu de... Barbara. Bizarre ? Vous avez dit ? Quelque chose nous dit que cela va envenimer un peu plus la situation entre les deux femmes.