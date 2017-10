Secret Story 11 : des candidats en grand danger !

Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

Il faut être sur ses gardes dans le Campus des Secrets. Il faut dire que les habitants sont à l’affût du moindre dérapage ou indice pour faire avancer leur enquête sur les secrets des autres candidats de "Secret Story 11". Il est donc déconseillé de s'isoler trop longtemps avec une personne au risque de paraître suspect aux yeux des autres. Benoît et Charlène auraient d'ailleurs dû suivre à la lettre cette consigne...

Les deux candidats, qui doivent cacher le fait qu'ils sont en couple, ont passé plusieurs moments en tête-à-tête. Ce qui a intrigué Jordan. Alertée par les soupçons du jeune homme, Kamila, qui doit faire croire à ses petits camarades qu'elle se rapproche peu à peu de Benoît, prend son complice à part pour lui dire de faire attention. "Évite avec Charlène. Là, Jordan il est passé, il vous a regardés et il a dit : 'Qu'est-ce qu'ils foutent les deux ?' Il a été voir Barbara."

Intrigué par le comportement de Charlène et Benoît, Jordan n'a même pas fait attention aux tentatives de diversion de Kamila. Ce qui inquiète grandement la Marseillaise qui sent que son secret ne tient plus qu'à un fil. "Évitez d'être tous les deux, Barbara va faire un lien rapide. Si on se fait griller nous, ils vont dire 'Oui, mais Charlène elle se retrouve souvent avec toi'", explique Kamila à Benoît. Ce dernier en profite pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Il lui avoue avoir lancé une rumeur disant que Noré et Kamila sont frère et soeur. "Mais pourquoi t'as fait ça ?", lui réplique-t-elle dépitée. Si Benoît a tenté ce coup de poker, c'est pour éloigner Laura du secret du couple marseillais. Cette dernière est en effet sur le point de buzzer car elle pense que Noré et Kamila sont en couple et que Benoît est leur intermédiaire.

Découvrez en images la grosse mise au point de Kamila et Benoît dans le Campus des Secrets de Secret Story 11 :