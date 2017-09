Secret Story 11 : Les candidats prêts à buzzer !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine dans Secret Story 11, la chasse aux secrets est officiellement lancée. Les Habitants se mettent tous dans la peau de véritables détectives afin d‘enquêter et traquer les secrets.

Les choses sérieuses commencent dans Secret Story 11. Toute la semaine, les Habitants du Campus vont devoir s’affronter pendant des jeux pour gagner des indices sur le secret d’un de leurs camarades. Un nouvel enjeu qui pousse les candidats à se creuser les méninges !

Barbara et Julie sur le secret de Charles

Les deux jeunes femmes partagent leurs informations et intuitions au sujet de Charles. Si Barbara pense que son secret est lié aux réseaux sociaux, Julie, proche de lui depuis le début de l’aventure, pense plutôt au mannequinat ou à la célébrité. En effet, la Parisienne est convaincue de l’avoir déjà vu à la télévision. Barbara et Julie réussiront-elles à percer le secret de Charles ?

Noré et Benoît doutent d’Alain

Les deux candidats sont persuadés que le bel espagnol ne s’appelle pas vraiment Alain car il ne se retourne pas lorsque les habitants l’appellent par ce prénom. Curieux… Noré est même prêt à aller buzzer avec l’intitulé "J’ai une fausse identité". Noré sera-t-il le premier candidat à buzzer et confirmer lors de cette saison 11 ? Réponse très bientôt.

Laura proche du secret de Kamila

Laura a de plus en plus de doutes sur le secret de Kamila. Elle est certaine que la Marseillaise est liée à quelqu’un dans la Maison des Secrets et que Benoît ne serait là que pour faire diversion. Face à toutes les questions insistantes de la belle brune, le quatuor doit absolument brouiller les pistes mais parviendront-ils à éloigner Laura de leur secret ?

Regardez Kamila et Charlène établir une nouvelle stratégie !