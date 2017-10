Secret Story 11 : Cassandre et Benjamin se font des ennemis, Charlène sous le choc… le résumé de la journée du samedi 14 octobre

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Encore une journée riche en rebondissements dans la Maison des Secrets ! Les Habitants font peu à peu connaissance avec les nouveaux arrivants. Mais ceci ne se fait pas sans heurts. En effet, Cassandre et Benjamin ont déjà été impliqués dans quelques clashs qui ont émaillé la journée du 14 octobre. Shirley, restée avec Charlène dans la Maison des Secrets, tente de soutenir la jeune femme, d'autant que celle-ci vient de faire une nouvelle découverte plutôt choquante sur Benoît.



Cassandre et Barbara, les nouvelles ennemies



A son arrivée dans la Maison des Secrets, Cassandre a d'emblée pris à partie Barbara. Il faut dire qu'elle n'a pas vraiment aimé le comportement de la belle blonde avec les garçons en général et en particulier avec Benoît. Alors, quand la jolie brune au fort caractère a eu l'occasion de dire ses quatre vérités à la jeune femme, elle ne s'est pas gênée. Mais Barbara n'est pas non plus du genre à se laisser faire. Si elle assume son côté séducteur, elle ne supporte pas qu'on puisse la juger sans la connaître. Si bien que tous les échanges entre les deux jeunes femmes sont toujours très tendus.



Benjamin s'attire les foudres de Noré



Noré est un garçon jovial et bon-vivant, mais il ne faut pas trop le chercher parce qu'il est capable de très vite monter dans les tours, surtout si on s'attaque à son couple. Benjamin l'a appris à ses dépens. Quelques heures à peine après son entrée dans la Maison, le jeune Bordelais se sent déjà suffisamment à l'aise, au point de taquiner Noré sur sa relation avec Kamila. Il a en effet osé dire au Marseillais que c'était sa femme qui portait la culotte dans le couple. Une pique qui n'a pas vraiment plu à Noré. Ce dernier n'a alors pas hésité à recadrer son nouveau camarade.



Charlène sous le choc



Depuis le prime de jeudi, Charlène a rejoint la Tour de Contrôle. De là, elle peut espionner les moindres faits et gestes de ses camarades. C'est comme ça qu'elle a surpris une conversation entre Noré, Kamila et Cassandre. La jolie Marseillaise a ainsi affirmé à ses camarades qu'après le jeu du body-painting cette semaine, elle avait vu Barbara prendre une douche complètement nue avec Benoît et Jordan. Si cette information s'avérait être vraie, elle pourrait sérieusement mettre en péril le couple formé par Charlène et Benoît.



