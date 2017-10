Secret Story 11 : Cassandre, cette Habitante qui ressemble à…

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Cassandre a intégré le Campus des Secrets lors du dernier prime de Secret Story 11. Et elle nous fait étrangement penser à une star internationale. Réfléchissez bien, vous la connaissez forcément !

C’est une première dans Secret Story : trois candidats ont intégré le Campus des Secrets en cours de saison. Le 12 octobre dernier, lors du prime, Cassandre a été la première des nouveaux Habitants à entrer dans la Maison. Elle a ensuite été rejointe par Benjamin tandis que Shirley n’a pas encore passé la porte de la Tour de Contrôle, où elle se cache à l’abri des regards avec Charlène.

La jolie demoiselle a fait une entrée pour le moins remarquée. Et pour cause, elle ressemble comme deux gouttes d’eau à l’un des membres du clan Kardashian ! Avant même d’intégrer l’aventure, elle répondait aux questions de Christophe Beaugrand dans Le Débrief. La jeune femme avait révélé qu’elle avait un petit air de famille avec les Kardashian. En découvrant son visage, effectivement, elle nous rappelle... Kourtney Kardashian ! Un physique de rêve, des courbes avantageuses, une longue chevelure noire et un regard pétillant… La nouvelle arrivante pourrait être l’une des sœurs cachées de Kim Kardashian !

Elle est d'ailleurs bien déterminée à chambouler le jeu grâce à sa longueur d’avance sur les autres Habitants. Si elle ne peut pas buzzer les anciens Habitants, la Gardienne des Secrets - qui se décrit comme une séductrice - pourrait se servir de ses atouts pour duper les étudiants en se rapprochant des garçons. Dommage que son secret personnel ne soit pas "Je suis la doublure de Kourtney Kardashian". Qu’à cela ne tienne, le sosie de l’ex de Scott Disick ne s’est pas gêné pour dire à certains Habitants ce qu’elle pensait d’eux. Elle a d’ailleurs été particulièrement virulente avec Barbara en lui révélant l’image qu’elle donnait d’elle à l’extérieur.