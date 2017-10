Secret Story 11 : Cassandre éliminée, Jordan nominé à vie... les 5 temps forts de la soirée !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Barbara pleure sa maman

Ce soir, Jordan a offert un beau cadeau à Barbara. Le jeune homme, qui ne pouvait plus encadrer la jolie brune après diverses altercations, a supplié sa meilleure ennemie de répondre au coup de téléphone de la Voix. Cette dernière a accepté de prendre l'appel de la voix et a eu la chance et l'honneur d'écouter un message vocal enregistré de sa maman. « Ma Barbouille chérie, ma petite grenouille, c’est ta mamoune, je t’aime. Je te donne toutes les énergies dont tu as besoin, n’oublie pas que c’est un jeu, vis-le à fond, fais le tri », a-t-elle déclaré à sa fille, lui conseillant par la même occasion de « prendre le meilleur de cette aventure humaine» et faire abstraction des jaloux dans le jeu.

Shirley et Barbara, un couple lesbien dans le Campus des Secrets

La voix a confié à Barbara une mission inédite. La jeune femme dispose d’une semaine pour faire croire qu’elle a eu une histoire d’amour avec un Habitant de la Maison. Cette personne c'est Shirley. Pour mener à bien sa mission, elle va devoir faire croire à un Habitant de son choix, qu’elle trahit l’un des commandements les plus sacrés de la Voix en lui offrant sur un plateau le secret de Shirley, quitte à passer pour une tricheuse à ses yeux. A la clef, 10 000 euros ! La mission commence maintenant !



Jordan, nominé à vie

Ce soir, la Voix a donné une mission à Noré : convaincre Jordan d’ouvrir la boîte qui se trouve devant lui. A l’intérieur, se trouvait une nomination à vie. Si Jordan ouvrait le récipient, il prenait ainsi la terrible sentence de Kamila, la libérant au passage de sa nomination à vie. Avant de faire son choix, le mari de la jolie brune l’avait mis en garde : « Si j’étais toi je n'ouvrirais pas la boîte », lui a conseillé son ami. Mais, trop curieux, ne l'a pas écouté et a ouvert la boîte, persuadé que le Marseillais était en train de l’emboucaner.



Le choix de Laura

Ce soir, Laura a eu un dilemme de la part de la Voix. Face à elle se trouvaient une boîte contenant une carte "indice protégé" et une boîte contenant une carte "indice révélé". Elle avait alors de choix de soit dévoiler son indice à son cher et tendre ou bien préserver son secret par amour. La jeune femme a laissé parler ses sentiments et a décidé de protéger l'indice sur le secret d'Alain et mettre le sien en péril...

Cassandre éliminée

Après de longues minutes de suspens, c'est Cassandre qui quitte le jeu. La jeune femme qui est entrée dans le jeu il y a deux semaines a dû faire ses adieux à ses camarades. Face à elles, Barbara et Kamila. Les deux jeunes femmes ont obtenu respectivement 45,5% et 43,1 % des votes du public. La jolie brune comptabilise quant à elle 11,4% des votes.