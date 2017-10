Secret Story 11 : Cassandre éliminée, retrouvez les résultats complets des votes

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Au terme d’un prime riche en émotions, Cassandre a été éliminée du jeu après seulement deux semaines passées au sein du campus des secrets. La jolie brune n'a remporté seulement que 11,4% des votes contre 43,1% pour Kamila et 45,5% pour Barbara. Cette dernière a finalement reçu les faveurs du public. De quoi redonner le sourire à la jolie blonde qui n'a pas trop le moral ces derniers temps. Mais elle peut se réjouir car cela fait deux fois de suite qu'elle se retrouve en tête des pourcentages devant l'épouse de Noré.



En tout cas, le franc parler de Cassandre n'a pas convaincu les téléspectateurs tandis que son départ n'a pas vraiment attristé les candidats. Après son élimination, elle est revenue pour MYTF1 sur son aventure : "J’ai passé deux semaines dans la Maison et honnêtement c’est tellement intense que j’ai l’impression d’y être restée un mois, donc là je me pose plein de questions, j’ai des tas de choses en tête, mais ça va, je ne me sens pas mal donc c’est le principal", a-t-elle déclaré. Et d’ajouter : "Ça m’a apporté plein de choses. Ça m’a appris qu'il fallait que je reste la même du début à la fin quoi qu’il arrive, qu’on t’aime ou qu’on ne t’aime pas. J'ai rencontré des personnes formidables. Même si je ne suis restée que deux semaines, je n’oublierai jamais cette aventure. C’est un truc énorme."

(Re)vivez l'interview de Cassandre après son élimination :