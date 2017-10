Secret Story 11 : Cassandre en kiff sur Alain ?

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

En intégrant la Maison des Secrets, Cassandre ne s'est pas fait que des amis. Et pour cause... Soumise à un dilemme d'entrée de jeu, elle a ainsi décidé d'offrir une belle somme d'argent à Kamila, tout en réduisant à néant la cagnotte de Barbara. À cet instant, la relation entre les deux jeunes femmes ne présageait rien de bon. Mais Cassandre en fait fi, seul le jeu compte et elle espère bien le jouer à fond. Suite à cet épisode tendu, Cassandre a mis les conflits de côté pour s'intéresser aux autres candidats. Si, pour le moment, son caractère bien trempé ne fait pas l'unanimité – Bryan et Noré voient d'un très mauvais œil l'arrivée des nouveaux, qui ne mâchent pas leurs mots quant à leur personnalité –, Cassandre tente tout de même de se rapprocher de tous les candidats. Le dernier en date : Alain.

Sous la Pergola, ils se retrouvent pour faire plus ample connaissance. Et le courant a l'air de plutôt bien passer entre le bel hidalgo à la voix suave et la jolie Cannoise aux airs de Kourtney Kardashian. Quand elle lui demande ses premières impressions, Alain ne peut s'empêcher de sourire. Il révèle alors que son physique ne l'a pas laissé indifférent et qu'il l'a trouvée mignonne et souriante. Ses compliments touchent Cassandre, elle se reconnaît parfaitement dans ses dires, elle esquissera également un très joli sourire à Alain. Des regards gentillets s'échangent, mais il est néanmoins important pour Cassandre d'illustrer davantage son caractère. Elle indique à Alain qu'elle n'est pas méchante. Toutefois, si on la cherche de trop près, elle n'hésitera certainement pas à répliquer.

>> À (re)voir : l'arrivée de Cassandre. La séquence est juste ci-dessous !