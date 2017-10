Secret Story 11 : Cassandre et Laura, les nouvelles meilleures amies du monde

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Entre la nouvelle venue Cassandre et la tumultueuse Laura, une amitié est déjà en train de naître. Les deux jeunes femmes forment une équipe de choc et ont décidé de s'allier pour aller plus loin dans l'aventure.

Cassandre est la nouvelle Habitante de la Maison des Secrets et elle a un avantage que ses petits camarades n'ont pas : elle connaît tous les secrets des autres Candidats et sait à qui elle a à faire. En effet, avant d'intégrer le Campus Cassandre était une téléspectatrice lambda, et comme tous les autres, elle a suivi les péripéties des Etudiants avec beaucoup d'intérêt... Si elle ne peut pas déclencher l'Alarme des Secrets, elle a tout de même une vision des choses beaucoup plus objective que les autres, un avantage qui n'a pas échappé à Laura.

La jolie brune tient à se rapprocher de sa nouvelle camarade et a déjà réussi à s'en faire une alliée. Les deux femmes ont convenu que Cassandre aiderait Laura à protéger son secret et elles se sont mise d'accord sur une règle : ne jamais se nominer entre elles. Une alliance qui risque de les amener à tisser des liens forts.





Dans la séquence ci-dessus, Cassandre demande à Laura où elle en est avec Alain. Les prémices d'une belle amitié.