Secret Story 11 : Cassandre ne s’est pas fait que des amies en entrant dans la Maison...

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Lors du prime, Cassandre affirmait à Christophe Beaugrand qu’elle avait du caractère, et elle n’a pas menti. La brunette a une personnalité bien affirmée et elle ne compte pas se laisser faire. Dès son arrivée dans la Maison des Secrets jeudi soir, elle a pris Barbara à part pour lui dévoiler l’image qu’elle donnait d’elle à l’extérieur. Comme Benjamin et Shirley – les autres nouveaux arrivants – Cassandre connaît tout des Habitants. Elle s’est donc forgée son propre avis sur ses futurs colocataires en regardant assidûment chaque Quotidienne de l’émission. Et s’il y a quelqu’un qu’elle ne porte pas vraiment dans son cœur, c’est Barbara.

Dès son arrivée dans le Campus des Secrets, Cassandre a voulu mettre les choses au clair avec Barbara à qui elle reproche notamment d'être trop aguicheuse avec Benoît. Elle a d’abord choisi de vider l’intégralité de sa cagnotte avant de s’expliquer avec la jeune femme. Elle a donc eu un tête-à-tête avec la jolie blonde, ce qui n’a pas vraiment arrangé les choses bien au contraire. Et pour cause, Cassandre n’y est pas allée de main morte avec son interlocutrice. Elle a eu des paroles assez dures et Barbara a été blessée. Résultat, cette dernière ignore la nouvelle arrivante depuis le début de la journée et n’a même pas daigné lui dire bonjour en se levant.

L’heure des explications a sonné. Alors que les Habitants se reposent sous la pergola, les deux jeunes femmes mettent les choses à plat. "Tu étais dans l’agressivité", reproche Barbara à Cassandre avant de lui demander : "Ça ne te fait pas ch** d’avoir jugé une personne sans la connaître ?". Ça commence bien ! Si Cassandre avoue avoir collé une étiquette un peu vite à la Parisienne, Barbara ne semble pas vouloir passer à autre chose. "Les gens qui me critiquent au premier abord sont des gens, pour moi, qui n’en valent pas la peine", affirme-t-elle. En voilà deux qui ne seront pas copines de sitôt.

Pour Cassandre, Benoît est allé trop loin avec Barbara :