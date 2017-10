Secret Story 11 : Cassandre sur le point d’être démasquée par les Habitants ?

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Parmi les nouveaux Habitants, Cassandre n’est pas passée inaperçue. Mais à force d’aller et venir dans la Maison des Nouveaux pour rejoindre Charlène et Shirley, elle pourrait bien se faire démasquer par les étudiants du Campus des Secrets.

Cassandre fait partie des trois nouveaux Habitants de la Maison des Secrets. La jolie demoiselle a été la première à entrer dans le Campus tandis que ses deux camarades, Shirley et Benjamin, ont tout d’abord pris leur mal en patience dans une pièce secrète.

Immédiatement, la jeune femme a fait sensation auprès des garçons du Campus. Et pour cause, elle ressemble comme deux gouttes d’eau à l’une des sœurs de Kim Kardashian, j’ai nommé… Kourtney Kardashian ! Autant dire que sa plastique et ses traits fins ont fait l’unanimité auprès de la gent masculine.

Mais, depuis son arrivée, Cassandre est observée de près par les Habitants. Après avoir eu droit à un bizutage en bonne et due forme, elle est épiée et suivie en permanence. Et lorsqu’elle s’absente un peu trop longtemps au Confessionnal pour rendre visite à Charlène et Shirley dans la Maison des Nouveaux, tout le monde se demande ce qu’elle fabrique. Est-elle une infiltrée ? Est-elle en mission pour la Voix ? Jordan et les autres étudiants sont sur la piste du secret de Cassandre. À ce rythme-là, la Gardienne des Secrets pourrait bien dévoiler son lien avec les deux autres nouveaux Habitants mais surtout que Charlène n’a jamais vraiment quitté l’aventure…



Quand Barbara clashe Cassandre, ça donne ça !