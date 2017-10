Secret Story 11 : Cassandre s'explique avec Kamila et Charlène !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Les Habitants de la Maison des Secrets sont quelques peu divisés sur le cas Cassandre et les clash se font de plus en plus fréquents. La jeune femme est loin de faire l’unanimité au sein du Campus des secrets et est régulièrement prise à partie par les autres candidats. Deux semaines après avoir passé la porte du sas pour la première fois, Cassandre devra y retourner ce jeudi soir puisqu'elle est nominée face à Barbara et Kamila.





Mais en attendant, les habitants sont invités à se prononcer en faveur d'un des nominés de la semaine à l'occasion de la célèbre Soirée des Nominés. Hier soir, cet événement prenait des allures de speed dating. Les face-à-face se sont donc enchaînés entre les candidats. Ainsi, Cassandre a pu s'entretenir avec Kamila ou encore Charlène pour une petite mise au point. Kamila regrette notamment l’attitude de la jeune femme : "Tu m’as dit : 'A l’extérieur tu es juste belle !' Je l’ai mal pris surtout que tu es une fille que j’apprécie." De son côté, Charlène revient sur la trahison de Cassandre qui ne souhaitait la voir réintégrer le Campus des secrets : "La boule noire, tu sais que j’ai pas compris, ça ne m’a pas plu", a-t-elle lâché.





Si Cassandre a pu s’expliquer avec Charlène et Kamila, elle appréhende le prochain prime. Ainsi, elle se confie quelques heures plus tard à la femme de Noré :