Secret Story 11 : Cassandre, Shirley, Benjamin... la mission des nouveaux Habitants

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Cassandre, Shirley et Benjamin ont fait leurs premiers pas dans l'aventure hier soir. Anciens fans de l'émission, ils vont pouvoir pénétrer dans ce Campus qui les faisaient tant rêver et connaître les candidats qu'ils ont adoré ou détesté. Puisqu'ils ont visionné comme vous les Quotidiennes et les Primes jusqu'à présents, ils connaissent les intitulés des secrets et en savent beaucoup trop sur chacun des Habitants pour avoir le droit de les buzzer...leur mission sera donc bien différente que celle de leurs camarades.



En effet, les trois nouveaux venus vont devenir les Maîtres Gardiens des Secrets et vont devoir protéger les secrets des anciens Habitants ! Une mission périlleuse qu'ils devront mener à bien tout en tentant de trouver les Secrets des autres nouveaux pour rafler leur cagnotte ! Autant dire que Cassandre, Shirley et Benjamin vont avoir du pain sur la planche.



Pour le moment, seule Cassandre a pu se frotter à ses camarades dans la Maison des Secrets, tandis que les autres apprentis Secretistes se trouvent encore dans la Tour de contrôle avec Charlène. Coach de vie à Cannes, la jolie brune a eu la chance d'être la première à faire la connaissance des Candidats et peut d'ores et déjà se faire une petite idée de ce qu'il l'attend pour la suite de l'aventure.







Dans la vidéo ci-dessus, découvrez les secrets des trois nouveaux Habitants !