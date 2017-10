Secret Story 11 – Cassandre et Shirley se liguent contre Benoît

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Benoît mérite-t-il Charlène ? Shirley et Cassandre n'en sont pas vraiment pas sûres. Les deux nouvelles trouvent le comportement du garçon inacceptable. Cassandre et Shirley ont donc décidé de piéger Benoît pour tenter d'ouvrir les yeux à Charlène.

L'heure est à la revanche des blondes dans le Campus des Secrets. Contrairement à Cassandre et Benjamin qui ont intégré la maison rapidement, Shirley a passé plusieurs jours dans la Tour de Contrôle avec Charlène. Elle était donc avec la candidate à chaque fois que celle-ci découvrait de nouvelles images compromettantes de Benoît. Et une chose est sûre, Shirley n'a pas du tout apprécié le comportement du jeune homme. Et elle lui a fait savoir ! Lorsque la jolie blonde a finalement rejoint la Maison des Secrets jeudi, elle a pris Benoît à part pour lui dire ses quatre vérités. Shirley lui a fait comprendre que sa relation ambiguë avec Barbara était inacceptable de la part de quelqu'un ayant une petite amie. Certes, il doit protéger son secret en jouant les célibataires mais il s'est un peu trop pris au jeu. Pour la nouvelle candidate, c'est simple : Benoît manque de respect à Charlène et si il était son petit ami à elle, tout sera déjà terminé entre eux.

Shirley en est persuadée, Benoît est un coureur de jupon qui ne mérite pas Charlène. Alors, pour ouvrir les yeux à la candidate, elle a monté un plan diabolique avec Cassandre. Les deux anciennes ont décidé de piéger le jeune homme en le séduisant. Shirley veut tout simplement tester Benoît pour prouver que son comportement n'est pas celui d'un homme en couple. Elle demande ainsi à Cassandre de flirter avec lui, de le taquiner, de lui toucher la jambe ou de se montrer intimidée en sa présence pour lui faire croire qu'elle craque pour lui. Shirley veut voir comment Benoît va réagir. Même si elle en est sûre, le garçon ne tardera pas à répondre aux avances de Cassandre.



Alors Benoît tombera-t-il dans le piège de Shirley et se rapprochera-t-il de Cassandre ?