Secret Story 11 : Le cauchemar de Benjamin...

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Comme le dit si bien l'adage, "malheureux en amour, heureux au jeu". Mais, pour Benjamin, ce proverbe n'est pas vraiment véridique. En effet, le beau gosse qui a fait son entrée dans le jeu il y a bientôt trois semaines va de désillusion en désillusion. Tout commence avec Bryan. Le candidat multi-millionnaire a eu une violente altercation avec le Bordelais un matin. S'en suit alors des reproches de la part d'autres Habitants. Ces derniers trouvent que le coach sportif manque de tact et prend trop vite ses aises au sein du jeu...

Après le départ de Cassandre, Benjamin se rapproche de Barbara, la candidate séductrice de Secret Story 11. Rapidement, les deux tourtereaux passent à la vitesse supérieure et officialisent leur couple. A coup de massages sensuels et de baisers fougueux dans le lit, les deux amoureux semblent inséparables. Seulement, ce qui ressemblait à une love story n'en est en réalité pas une. Il y a deux jours, la jolie blonde a mis un terme à sa relation avec le beau gosse. Mais ce n'est pas tout !

En plus de cette rupture abrupte, Benjamin a dû dans un même temps encaisser sa nomination pour le prochain prime ! Chaque jour, les Habitants s'affrontent autour d'une missions collective. Le but étant d'avoir le meilleur classement pour décrocher le plus de billes possibles. Plus un Habitant a de billes de sa couleur dans le saladier avant le tirage au sort, plus il a de risques d’être tiré au sort et donc d’être nominé. Ce dimanche, les Eagles (Kamila, Noré, Jordan, Charlène, Benoît et Shirley) ont remporté un maximum de billes lors du baccalauréat. Ils ont alors décidé de voter à l'unanimité contre Benjamin en ne mettant que des billes vertes dans l'urne. Nominé cette semaine, Benjamin rejoint donc Jordan qui a récupéré la nomination à vie de Kamila lors du précédent prime...