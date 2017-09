Secret Story 11 : Et le César de la meilleure actrice est attribué à Tanya

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Tanya ne l'a pas caché en intégrant la Maison des Secrets : elle a été une panthère noire dans une vie antérieure. Ce qu'elle n'a pas dit en revanche, c'est que dans cette vie-ci, la diva est aussi une comédienne du tonnerre. La candidate avait déjà prouvé ses talents d'actrice lors des premières semaines de Secret Story 11, lorsqu'elle avait fait croire aux autres Habitants qu'elle craquait pour Alain et qu'une histoire d'amour était en train de naître entre eux. Sauf que les choses se sont corsées. Jeudi, lors de l'Hebdo, la Voix a donné à Tanya et Alain la mission de simuler une rupture pour mettre fin à leur fausse relation. Ravie de ce nouveau challenge, Tanya a rapidement averti Alain : elle allait tout donner, quitte à être parfois cash voire carrément méchante. Et une chose est sûre, la panthère a tenu parole !



Tanya a passé ces derniers jours à descendre Alain en flèche devant les autres Habitants. Elle a d'abord commencé par de petites piques avant de carrément lâcher les Scuds. Mais la panthère n'en a pas fini avec sa proie. Pour l'Acte III, Scène 1 de la rupture, Tanya endosse le rôle de la femme bafouée. Sous les yeux de Barbara et Jordan, qui n'en perdent pas une miette, la candidate reproche à Alain de draguer toutes les filles de la maison. Elle le voit bien butiner, passant de Barbara à Charlène. Elle en est persuadée, Alain cherche à les mettre dans son lit. Une attitude inadmissible ! Une panthère comme elle mérite mieux qu'un homme qui passe son temps à cavaler. Et qui est en plus de mauvaise foi. Si Alain joue parfaitement le jeu, prétendant être offensé par les insinuations de sa camarade, Tanya livre une prestation digne de l'Actors Studio !



La mission rupture semble bien engagée. Mais que nous réserve Tanya pour l'acte final ?