Secret Story 11 : Cette année, tout va changer ! (VIDÉO)

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

J-10 avant le lancement de la toute nouvelle saison de Secret Story sur TF1. Et pour cette onzième édition, de très nombreux changements sont à prévoir, MyTF1 vous en dit plus !

Pour les fans les plus impatients, il ne reste que 10 jours à attendre avant l'arrivée tant attendue de la onzième saison de Secret Story, qui débutera le 1er septembre à 23H30 sur TF1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette année, de nombreux changements sont à prévoir. Si le secret buzzer fait son grand retour, la Maison quant à elle n'aura plus vraiment la même allure, puisqu'elle se transformera en Campus des Secrets, mais ce n'est pas tout. La Voix, fidèle au poste et prête à accueillir ses nouveaux Habitants, réserve de très grosses surprises aux candidats.

Un événement sans précédent se produira au cours de la saison

L'animateur phare du programme, qui sera aux commandes du Debrief aux côtés de Leila Ben Khalifa et Julien Geolën et d'autres chroniqueurs surprises, l'a annoncé en exclusivité au micro de TF1, "On va vivre vraiment quelque chose d'historique, un tournant dans toute l'histoire de Secret Story". a-t-il déclaré, avant d'ajouter "C'est un tournant dans toute l'histoire de Secret Story", de quoi mettre l'eau à la bouche des téléspectateurs. Nouveaux jeux, nouvelles énigmes, nouveaux défis et nouvelles missions, vous l'aurez compris, la saison 11 de Secret Story promet d'être inédite. Rendez-vous donc le vendredi 1er septembre à 23H30 sur TF1 pour le lancement de Secret Story 11, et dès le lundi 4 septembre sur NT1 pour la Quotidienne suivi du Debrief. C'est tout pour le moment...

