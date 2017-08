Secret Story 11 : cette nouvelle vidéo livre des indices capitaux

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Vous aimeriez d’ores et déjà en savoir plus sur les futurs Habitants du Campus des Secrets ? Voici peut être une chance pour vous d’être récompensé. En effet, la Voix vient tout juste de déposer une cinquième vidéo avec à la clef, plusieurs indices vous conduisant à leur secret. Plus que jamais dans l’aventure Secret Story, il va falloir se méfier des apparences, des ouï-dire et des déductions trop simplistes. Les Habitants compteront-ils parmi eux une tête couronnée ? C’est une possibilité à garder à l’esprit puisque l’on peut apercevoir le mot « reine » suivi de deux images de couronnes. Mais les mots « radio », « rose » et « rouge » ont également pu être aperçus dans cette vidéo, mettant à l’évidence la lettre « R ».

Que peut bien vouloir nous dire la Voix par tous ces messages énigmatiques, elle qui vous invite à « deviner », « décrypter » et « décoder » des vidéos dans lesquelles les images défilent depuis vendredi après-midi. Que de suspense ! Il est désormais temps pour vous de jouer les enquêteurs en regroupant tous vos indices, et de mettre en place tous les stratagèmes qui vous mèneront jusqu’à la vérité. En attendant n’oubliez pas, Secret Story revient le vendredi 1er septembre sur TF1 à partir de 23h30.