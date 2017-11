Secret Story 11 : La chambre du bas refuse de sauver Jordan

Par SB | Ecrit pour TF1 |

C'était un dilemme compliqué pour la chambre du bas, à savoir Noré, Kamila, Charlène et Benoit. Puisqu'ils sont à l'origine de la nomination à vie de Jordan, les quatre membres de la team Eagles ont été soumis à un choix : pour supprimer la nomination du Ch'ti, ils doivent accepter à l'unanimité d'aller dans le sas avec Jordan, la semaine prochaine. Kamila et Noré acceptent sans sourciller de se sacrifier pour leur ami.

En revanche, pour les deux autres amoureux, ça hésite. Benoit n'est pas prêt à mettre sa compagne en danger, il ne veut pas prendre ce risque. De même pour Charlène, surtout que la jeune femme n'a pas encore digéré les images qu'elle a vu quelques minutes auparavant. Benoît n'en démord pas et il ne compte pas changer d'avis malgré les arguments des deux Marseillais. Pour sa compagne, c'est la même chose. Elle sait que l'amitié entre les Marseillais et Jordan est plus forte que celle qui les unit. Puisqu'il n'y a pas d'unanimité, Jordan reste nominé à vie. La communication est sur mode alternatif et la scission semble se faire entre les deux couples.