Secret Story 11 - Charlène a ouvert les yeux sur Benoît

Si Charlène a réintégré la Maison des Secrets jeudi soir, la semaine qu'elle a passé dans la Tour de Contrôle lui a fait le plus grand bien. Ainsi cachée, elle a découvert le comportement ambigu de Benoît et a enfin ouvert les yeux sur son petit ami. Et la jolie blonde est désormais folle de rage.

Entre Benoît et Charlène, la lune de miel est définitivement terminée. On est même désormais plutôt dans couple au bord de la crise de nerfs. La semaine dernière, Charlène a intégré la Tour de Contrôle d'où elle a pu observer Benoît qui, de son côté, était persuadé qu'elle avait quitté la Maison des Secrets. Et la jolie blonde est allée de désillusions en désillusions. Si elle avait été témoin du comportement ambigu de son petit ami avec Barbara dans le passé, ce dernier avait toujours réussi à la rassurer. Et Charlène lui avait toujours pardonné. Mais dans la Tour de Contrôle, elle a découvert de nouvelles images compromettantes de son homme. Et Shirley et Cassandre, ses espionnes dans la Maison, n'ont fait ensuite que confirmer ses craintes avec des révélations fracassantes sur Benoît.



Charlène a fini par ouvrir les yeux sur Benoît et, lorsqu'elle a enfin réintégré la Maison des Secrets jeudi soir, elle ne s'est pas vraiment jetée dans ses bras pour des retrouvailles passionnées. Bien au contraire. Charlène en veut à Benoît et, pour l'instant, elle refuse de lui parler. Si la jolie blonde ne digère pas le comportement déplacé de son petit ami, elle n'a pas non plus apprécié qu'il revienne vers elle comme une fleur, comme si rien ne s'était passé. Et Charlène a trouvé en Cassandre une amie en qui se confier. La nouvelle est même plus radicale que sa camarade. Elle pousse presque Charlène à rompre avec son petit ami. Si Charlène n'en est pas encore là, elle est tout de même très remontée contre Benoît et compte bien le faire ramer.



Charlène a activé le mode revanche. Mais comment réagira Benoît ?