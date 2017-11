Secret Story 11 : Charlène à Benoît : « Porte tes cou***** ! »

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Charlène ne comprend absolument pas le comportement de son cher et tendre. Il brosserait Kamila et Noré dans le sens du poil, laissant souvent sa belle sur le carreau. Le couple s'explique dans la salle de bains !

C'est reparti pour un tour. Le couple Charlène – Benoît traverse une nouvelle zone de turbulences. Comme toujours, le comportement du jeune homme n'y est pas étranger. En effet, si Charlène lui a fait part des images plus que négatives de Noré et Kamila n'hésitant pas à critiquer son comportement, Benoît tente une nouvelle fois d'arrondir les angles, préférant prendre parti pour le duo marseillais. Sa petite amie depuis trois belles années ne le comprend guère, elle a pourtant été claire comme de l'eau de roche : Kamila et Noré multiplient les reproches à son encontre, ils ont des mots durs envers elle, de petits noms d'oiseaux la qualifiant ont même été lancés ici et là.

À fleur de peau, Charlène a même eu une vive dispute avec Kamila peu de temps après l'Hebdo spéciale Halloween. Le désordre soudain de la chambre du bas a en effet mis le feu aux poudres. Si elles s'étaient éloignées depuis le retour de Charlène dans la Maison des Secrets il y a deux semaines, il semblerait que leur relation continue d'aller à vau-l'eau. D'ailleurs, Kamila a été transparente, une fois le secret de Charlène et Benoît découvert, elle prendra ses distances avec la jolie blonde, et uniquement elle.

Lorsque Kamila le révèle à Benoît, il reste stoïque, ne prenant pas la défense de Charlène. Il rapportera ensuite les dires de cette dernière à sa chérie ; elle fulmine. Pourquoi Benoît ne prend-il jamais sa défense ? La question résonne dans son esprit ad nauseam. « Porte tes couilles ! » lui lâchera-t-elle avant de quitter la pièce. Comment les deux jeunes gens vivront les prochains jours ? Réponse prochainement.



