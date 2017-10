Secret Story 11 : Charlène a pardonné à Benoît !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Charlène ne sera pas restée en colère contre Benoît très longtemps. Après avoir visionné de nombreuses images très compromettantes de son petit-ami, notamment avec Barbara, celle-ci était décidée à ne pas le pardonner de sitôt... Une résolution qui aura finalement duré en tout et pour tout 24h ! A force de voir son amoureux "ramer" comme elle l'avait espéré , la jolie blonde a vite capitulé. Résultat ? Les deux tourtereaux ont scellé leur amour par un baiser.





Bien évidemment, tout ne pouvait pas être si simple dans la Maison des Secrets, et certaines bonnes nouvelles sont quelquefois accompagnées de complications : depuis leur réconciliation, Jordan se doute de quelque chose. En effet, le Nordiste est sur la piste de leur secret et pourrait bien les démasquer, maintenant que l'harmonie est revenue dans leur couple. Ils sont donc plus que jamais en danger. Retrouvez les images de leur réconciliation dans le player ci-dessus