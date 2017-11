Secret Story 11: Charlène et Benoît encore accusés de "suiveurs"

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Très remontée contre Benoît et Charlène, Barbara ne supporte plus leur attitude de suiveur. Un avis que partage Vivian.

Le couple, qui a commencé l'aventure avec Kamila et Noré, a longtemps été l'allié privilégié des Marseillais. Mais depuis quelques temps leur relation n'est plus au beau fixe. Malgré tout, Charlène et Benoît n'ont pas l'intention de s'en détacher, parfois aux dépens de camarades qu'ils apprécient réellement. Sauf que cette attitude ne passe plus auprès des autres Habitants qui se moquent quotidiennement du couple. Alors quand Charlène et Benoît donnent de la voix lors du retour surprise de Barbara, cette dernière tombe des nus.

En effet, la belle blonde n'apprécie pas du tout que le couple l'accuse d'être une suiveuse. C'est alors vers Vivian qu'elle se tourne pour se confier. Les deux Habitants sont d'accord pour dire que les deux amoureux n'ont aucune loyauté. Non seulement ils ont trahi leur amie Shirley, mais ils n'ont même pas eu le courage de lui dire en face. Avant de nominer Shirley, les deux candidats lui avait en effet certifié qu'ils ne donneraient jamais son nom. Vivian poursuit en qualifiant Charlène et Benoît de "suiveurs". Incapables de se mouiller, ils suivent Kamila et Noré quoiqu'il arrive afin de ne surtout pas se les mettre à dos. Vivian lui conseille alors d'aller s'entretenir avec eux pour jouer cartes sur table une bonne fois pour toute ! Charlène et Benoît n'ont-ils pas fait une erreur stratégique en choisissant de rester loyaux à des candidats avec qui ils ne s'entendent pas vraiment, se mettant ainsi à dos le reste des Habitants ?

