Secret Story 11 : Charlène et Benoît bientôt découverts ?

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Benoît et Charlène ont été en danger ces derniers jours : de nombreux indices ont été révélés aux Habitants, notamment à Laura qui n'a pas lâché Benoît d'une semelle, à savoir lorsqu'elle était seule contre tous et qu'elle remportait la majorité des épreuves lui permettant d'obtenir un indice sur le candidat de son choix, Benoît a toujours été sa proie favorite. Et la brune a maintes fois partagé ses trouvailles avec Barbara…

Au cours du fameux sexy ménage, les Habitants ont eu la possibilité de remporter un nouvel indice sur un de leur camarade. Et c’est Barbara et Alain qui sont les grands gagnants du jeu et ils choisissent de suivre la piste du secret de Charlène. Pour Barbara, le doute n’est plus permis : Benoît et Charlène sont liés. Elle fonce au confessionnal pour buzzer avec l’intitulé exact : "Ils sont en couple depuis 3 ans". Reste à savoir si Barbara confirmera son buzz et ainsi révèlera au grand jour la relation qui unit Benoît et Charlène après plus de deux mois de secret…

S'ils auront le plaisir de se retrouver, il est moins sûr par contre que les deux amoureux aient encore des alliés dans le Campus. Alors que leur alliance avec Kamila et Noré est plus ou moins terminée, Benoît et Charlène sont plus que jamais seuls contre tous !

