Secret Story 11 – Charlène et Benoît cibles de toutes les critiques

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Jusqu'où peut-on aller sous couvert de loyauté ? Depuis quelques jours, la stratégie de Charlène et Benoît fait débat dans la Maison des Secrets. Le couple, qui a commencé l'aventure avec Kamila et Noré, a longtemps été l'allié privilégié des Marseillais. Mais dernièrement l'entente n'était plus du tout cordiale entre eux. Pendant sa semaine dans la Tour de Contrôle, Charlène s'est en effet beaucoup rapprochée de Shirley. Alors, quand le clan de la chambre du bas a voulu nominer la petite nouvelle, Charlène a rechigné. Pas question de trahir son amie. Des hésitations qui sont très mal passées. Jordan et Noré n'ont pas apprécié que Charlène et Benoît refusent de suivre la ligne imposée par les Eagles et ont même songé à les exclure du clan. Benoît, qui a tout de suite senti le danger, a alors tout pour arranger les choses. Et, après moult discussions, le couple a finalement bien nominé Shirley. Sauf que ce revirement est très mal passé.

Trahie par ceux qu'elle pensait être ses amis, Shirley a donc dit bye bye à la chambre du bas et rejoint celle du haut. En cette semaine de guerre des clans, la candidate fait donc désormais partie des Tigers, qui comptent aussi parmi eux Barbara, Laura et Alain. Et une chose est sûre, les Tigers ne sont pas fan de Charlène et Benoît. Réunis pour un petit en-cas nocturne dans leur chambre, ils n'hésitent pas à descendre en flèche le couple. Pour eux, les deux amoureux n'ont aucune éthique de jeu. On ne peut donc leur faire confiance. Non seulement ils ont trahi leur amie, mais ils n'ont même pas eu le courage de lui dire en face. Avant de nominer Shirley, les deux candidats lui avait en effet certifié qu'ils ne donneraient jamais son nom. Les Tigers enfoncent ensuite le clou en qualifiant Charlène et Benoît de suiveurs. Incapables de se mouiller, ils suivent Kamila et Noré quoiqu'il arrive afin de ne surtout pas se les mettre à dos.

Charlène et Benoît n'ont-ils pas fait une erreur stratégique en choisissant de rester loyaux à des candidats avec qui ils ne s'entendent pas vraiment, se mettant ainsi à dos des Habitants qui les appréciaient ?