Secret Story 11 : Charlène et Benoît démasqués, Barbara fait son mea culpa

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Charlène et Benoît sont en couple depuis trois ans. Les deux tourtereaux sont entrés ensemble dans le Campus des secrets mais ont dissimulé leur histoire d’amour. Face à l’attitude de son chéri, Charlène n’a pas caché sa déception et a eu beaucoup de mal à gérer ses émotions. Finalement, la jeune femme a décidé de pardonner à son chéri. Et leur amour est reparti sur les chapeaux de roues.

Et si les deux tourtereaux se sont enfin réconciliés, leur secret a été en danger. En effet, Barbara a déclenché l'alarme des secrets jeudi dernier pour faire une proposition concernant le secret de Charlène et Benoît : "Je pense qu'ils sont en couple depuis 3 ans", a-t-elle suggéré. La révélation confirmée, elle a remporté l'intégralité de leurs deux cagnottes, soit 33 000 euros. De son côté, Charlène lui a confié alors combien ce fut compliqué pour elle d'assister à sa proximité avec Benoît. Barbara a fondu en larmes et a présenté ses excuses à Charlène. Emue, cette dernière semble ne plus en vouloir à son ancienne ennemie. Tout est bien qui finit bien !

Découvrez le buzz de Barbara qui a découvert le secret de Charlène et Benoît :