Secret Story 11 : Charlène et Benoît démasqués par Jordan ?

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Jordan est-il sur le point de démasquer le dernier couple caché de Secret Story 11 ? Si jusqu’alors, Charlène et Benoît sont parvenus à brouiller les pistes sans trop de difficultés, il semblerait que cette semaine soit celle de trop pour le couple. En effet, durant l’Hebdo du Jeudi 26 octobre, La Voix a donné pour mission à Charlène et Benoît de s’embrasser sur la croix du jardin à chaque fois qu’une musique retentirait dans la maison des secrets. En cas d’échec, La Joconde qui fait des bulles de chewing-gum laissera exploser un indice capital sur leur secret … Mais s’ils parviennent à s’embrasser pendant près de 10 secondes, c’est le secret d’un habitant du campus qui s’échappera de la bulle.

Malgré la complicité de Kamila et Noré, la mission devient de plus en plus difficile pour les deux tourtereaux. Charlène et Benoit ont en effet, pris tous les risques pour se retrouver dans le jardin alors que les autres habitants fouillaient la maison de fond en comble et le plus dangereux de la bande, semble être Jordan … Sous ses airs de ch’ti sympa, l’étudiant du campus pourrait bien avoir découvert le secret de Charlène et Benoît. En effet, alors que Noré tente de l’appeler pour l’éloigner du jardin, Jordan ne peut s’empêcher d’y jeter un œil. Charlène en est sûre, Jordan les a démasqués ! Mais qu’en est-il vraiment ?