Secret Story 11 – Charlène et Benoît font un bide et voient leur mission rupture annulée !

Malgré leur bonne volonté, Charlène et Benoît n'ont pas réussi à faire croire aux Habitants qu'ils étaient en train de se séparer. Un bide qui a beaucoup fait rire leurs camarades avant de les énerver. Alors, face à cet échec et à la révolte du Campus, la Voix a décidé d'annuler la mission rupture du couple.

Charlène et Benoît auront tout tenté… en vain. Ils ont fait un bide (un Game of Bide même !) Jeudi, lors de l'Hebdo, la Voix a confié une mission exceptionnelle à Charlène et Benoît. Le couple avait une semaine pour faire croire aux autres Habitants qu'ils se déchiraient avant de faire semblant de se séparer. Sauf qu'ils ont eu beau tout donner (cris, fausses larmes, séparation de lits), ils n'ont pas réussi à convaincre. Et c'est allé de mal en pis ! Pourtant, pour aider les amoureux, La Voix a fait appel à une comédienne qui s'est fait passer pour Marie, une amie de la salle de sport venue révéler à Charlène que Benoît lui avait fait des avances. Une intervention qui a permis à Charlène et Benoît de simuler un gros clash. Mais leur « mauvais acting » n'a malheureusement trompé personne.



Ces derniers jours, alors que Charlène et Benoît tentaient encore tant bien que mal de faire croire à leur crise de couple, les autres candidats ne rataient pas une occasion de se moquer d'eux. Sauf que rapidement la plaisanterie ne les a plus fait rire. Gavé par toute cette comédie, Noré a remis à La Voix une pétition – signée par tous les Habitants – afin de mettre fin à cette mission, pour leur bien-être mental. Le Marseillais a ensuite pris la parole devant ses camarades pour appeler à arrêter cette mascarade : « On a bien rigolé mais y'en a marre. C'était pitoyable. » Finalement, face à la révolte des Habitants, La Voix a pris une décision inédite en annonçant qu'elle mettait fin à la mission rupture de Charlène et Benoît dont les talents d'acteurs n'ont convaincu personne. La Voix n'a pas non plus caché être très déçue par les deux amoureux, qui n'ont clairement pas été à la hauteur.



