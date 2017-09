Secret Story 11 : Charlène et Benoît... juste une mise au point

Par SB | Ecrit pour TF1 |

C'est le temps de l'explication entre Charlène et Benoît. La jeune femme fait une mise au point très claire et prévient son compagnon très clairement : plus de faux pas.

Il était temps que Charlène et Benoît aient une véritable discussion. Rappel des épisodes précédents : lors de l’hebdo du jeudi 14 septembre, la jeune Charlène a vu des images qu’elle n’aurait jamais dû voir : son homme jouant dangereusement avec le feu, à savoir Barbara. Après la colère, la vengeance et les doutes, Charlène a retrouvé son calme et en profite pour mettre les points sur les « i » et les barres sur les « t » avec son compagnon. Benoît a déjà eu le droit de se faire remettre sur le droit chemin par Kamila et Noré, désormais, il doit écouter sa petite-amie, s’il veut être sûr de ne pas mettre en péril sa mission, mais pire encore, son couple.

Aussi, Charlène le prévient, elle ne veut plus jamais revoir ce genre de rapprochement avec Barbara. Finis les câlins, les papouilles, les surnoms affectueux et les dodos enlacés dans un même lit. Elle ne veut pas non plus qu’il aille vers Barbara, mais qu’il se consacre pleinement à leur mission. Benoît semble comprendre son erreur, il s’excuse, reconnaît que la mission fonctionnait très bien et qu’il n’avait pas besoin, réellement de faire des avances à Barbara même si ce n’était qu’un rôle qu’il se donnait. Il promet que le couple qu’il forme avec Charlène est béton. « Notre couple ressortira plus fort, j’ai hâte qu’on sorte et qu’on soit plus fort », assure le jeune homme.