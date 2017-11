Secret Story 11 : Charlène et Benoît mettent leur mission en péril, Kamila et Noré vont-ils leur tourner le dos ?

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Le couple a beaucoup de mal à mener leur mission rupture. Il faut dire que Charlène et Benoît ne sont pas vraiment bons comédiens. Résultat, les Habitants n’y croient pas une seule seconde et leurs alliés se demandent s’ils ne devraient pas faire bande à part.

La mission séparation de Charlène et Benoît est un échec cuisant. Pendant le prime de jeudi dernier, le couple a eu une mission : faire croire à tous les Habitants qu’ils sont au bord de la rupture. Ils ont donc feint de se disputer, à grand renfort de piques et de crises de nerfs de la part de la jolie blonde. Un comportement qui n’a pas du tout convaincu leurs camarades…. Résultat, ils pourraient bien voir passer les 10 000 euros promis par la Voix leur passer sous le nez.

Sauf qu’à force d’être (très) mauvais comédiens, le couple pourrait bien être lâché par ses alliés. En effet, Kamila et Noré voient d’un très mauvais œil la prestation de leur binôme. C’est surtout la Marseillaise qui a un petit coup de blues. Elle remet véritablement en question son alliance avec Benoît et Charlène – qui battait déjà de l’aile. Alors le clan des Eagles est-il sur le point d’imploser ? En tout cas, la Voix a décidé de donner un coup de pouce au couple. Une comédienne, prénommée Marie, est venue dans le SAS pour tenter de crédibiliser leur mission en révélant que Benoît l'avait draguée à la salle de sport pendant l’absence de Charlène. Mais visiblement, l’intervention de cette complice ça n’a pas vraiment fait changer d'avis les Habitants si on en croit les quelques secondes de la rencontre des deux jeunes femmes diffusés dans Le Débrief.

Pendant que certains se déchirent, Laura et Alain roucoulent !