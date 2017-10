Secret Story 11 - Charlène et Benoît : la mission "KISS" se complique pour le couple

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Charlène et Benoît ont reçu une nouvelle mission de la Voix. Chaque jour, un signal sonore retentira dans la Maison... les deux amoureux auront alors une minute pour se rendre sur la croix rouge et y faire un bisou à l'abri des regards. S'ils échouent, un indice sera dévoilé sur le secret du couple. Or le secret des tourtereaux est déjà en danger depuis quelques jours. En effet, le couple semble avoir de plus en plus de mal à cacher son secret. Et les habitants sont prêts à tout pour buzzer Benoît !





Face à cette nouvelle mission, ils doivent faire preuve de malice pour continuer à cacher leur secret. Charlène informe Noré et Kamila de sa mission et découvre la croix de La Voix : "Cette semaine, vous allez être nos anges gardiens car notre secret il est très en danger", a-t-elle expliqué aux tourtereaux. Si Noré et Kamila pourront les aider, Charlène et Benoît auront aussi besoin de l'aide de Shirley, l'ange gardien, pour réussir cette mission. Les deux étudiants mettent au point leur stratégie ! Pour combien de temps, encore, Charlène et Benoît ne seront-ils pas associés ? Affaire à suivre…





(Re)découvrez la vidéo dans laquelle Charlène demande de l’aide à Shirley :