Secret Story 11 : Charlène et Benoît plus que jamais en danger

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, le secret de Benoît et Charlène est plus que jamais en danger. En effet, Laura a pris pour cible le jeune homme. Victorieuse de trois épreuves qui l'opposaient aux autres Habitants, elle a choisi de recevoir trois indices sur le secret de ce dernier. Panique ! Charlène et Benoît doivent être vigilants.

Situation de crise pour Charlène et Benoît ! Les deux tourtereaux qui sont ensemble depuis trois belles années ont connu une semaine des plus mouvementées au sein du Campus des Secrets. La cause ? Laura ! Au cours des derniers jours, Laura, la candidate la plus riche du jeu avec une cagnotte s'élevant à plus de 80 000 euros, était seule contre les autres Habitants. Plusieurs épreuves l'ont, en effet, opposée au reste de la maisonnée. Si elle les remportait, elle bénéficiait d'un indice sur le colocataire de son choix ainsi qu'un buzz gratuit. Et vice-versa, si elle les perdait, c'est un indice sur son secret et un buzz gratuit à son encontre que les autres Habitants pouvaient utiliser. Sur quatre épreuves, Laura en a remporté trois – bravo ! Elle a choisi de s'intéresser aux secrets de Benoît mais, malheureusement, tous ses buzz étaient à côté de la plaque.

Sentant néanmoins le danger se rapprocher, Benoît et Charlène, bien qu'ils ne soient toujours pas démasqués, improvisent une réunion d'urgence afin de faire le point sur leur stratégie. Dans le cellier, ils se disent confiants quant à la suite des évènements : ils ont 5 anges gardiens de leur côté (Kamila, Noré, Benjamin, Cassandre et Shirley) qui jouent leur rôle à la perfection. Mais il est impératif de garder la tête froide, car Laura a déjà écarté trois pistes. En regroupant les pièces du puzzle, il lui suffit d'une illumination pour qu'elle perce leurs arcanes. À côté de cela, Barbara et Alain, ses alliés, l'aident en ce sens. Pour combien de temps, encore, Charlène et Benoît ne seront-ils pas associés ? Suspense !

>> À (re)voir : Laura pense que Benoît est en couple avec… Regardez !